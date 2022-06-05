Buse Savaşkan'dan Fransa'da birincilik ve şampiyona rekoru

Buse Savaşkan'dan Fransa'da birincilik ve şampiyona rekoru
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Ülkemizin başarılı atletlerinden Buse Savaşkan, Fransa’nın Troyes şehrinde düzenlenen özel bir organizasyonda yüksek atlamada hem birinci oldu, hem şampiyona rekorunu kırdı.

Cumartesi günü özel bir organizasyon olan Troyes Ulusal Atletizm Yarışları’na katılan Buse, yüksek atlama branşında 1.84 ile birinci oldu.

Buse 1.75, 1.78 ve 1.80’lik yükseklikleri ilk hakkında geçerken, 1.82 ve 1.84’lük yükseklikleri üçüncü hakkında geçti. Bu dereceyle birinciliği elde eden Buse, 1.89’luk denemesinde başarılı olamadı ancak 1.84 ile elde ettiği birincilikle beraber şampiyona rekoru kırma başarısı gösterdi.

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