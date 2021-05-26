Büyük Erkekler Ligi başlıyor

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi 27 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

Pandemi şartları nedeniyle Açılış Kupası’nın ardından faaliyetlerine ara vermek durumunda kalan federasyon, sporda açılım sürecinin başlamasının ardından önce U17 Erkek Ligi, ardından da ÜNİLİG mücadelesini başlatmıştı. Sıradaki organizasyon ise Büyük Erkekler Ligi olacak.

Açılışta GAÜ ile YDÜ karşılaşıyor

Ligin açılış maçında 27 Mayıs Perşembe günü Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşılaşacak. Mücadele saat 19.30’da başlayacak.

Ligde ilk haftanın diğer maçlarında 29 Mayıs Cumartesi günü Soyer Spor ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 30 Mayıs Pazar günü Koopspor ile Çetinkaya karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da Atatürk Spor Salonu’nda saat 17.00’de başlayacak.

Tek devreli oynanacak

Tek devreli lig usulüne göre altı takımla oynanacak olan Büyük Erkekler Ligi’nde maçların ardından lig sıralamasına göre saha avantajı kuralı uygulanacak. Ardından yarı finalde iki galibiyete ulaşan takımlar finale yükselecek. Final serisi ise üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı şekilde oynanacak.

Yarı finaller ve final

Yarı finallerdeki maçlar 21-27 Haziran 2021, final serisindeki maçlar ise 28, 30 Haziran, 2 Temmuz ve gerekirse 5 ve 7 Temmuz tarihlerinde oynanarak lig tamamlanacak.

Lig karşılaşmaları Basketbol Federasyonu’nun bir süre önce başlattığı YouTube kanalının yanı sıra BRT2 ekranlarından yayınlanacak.

Büyük Erkekler Ligi’nin ilk hafta karşılaşma programı şöyle:

27 Mayıs Perşembe

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu: GAÜ – YDÜ (19.30)

29 Mayıs Cumartesi

Atatürk Spor Salonu: Soyer – DAÜ (17.00)

30 Mayıs Pazar

Atatürk Spor Salonu: Koop – Çetinkaya (18.00)

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021, 14:35