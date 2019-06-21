“Büyükler Greko-Romen Güreş Müsabakaları” yarın yapılıyor

2019 Büyükler Güreş Ligi”ne ait ve Şehit Güreşçiler anısına düzenlenecek olan “Büyükler Greko-Romen Güreş Müsabakaları” yarın (22 Haziran Cumartesi) yapılıyor.

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2019 Büyükler Güreş Ligi”ne ait ve Şehit Güreşçiler anısına düzenlenecek olan “Büyükler Greko-Romen Güreş Müsabakaları” yarın (22 Haziran Cumartesi) yapılıyor.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda yapılacak müsabakalarda Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Özkan Öztürk ve Mesut Ayar hakem olarak görev alacak.

Müsabakalar, saat 14.00’de yapılacak tartıların ardından saat 15.00’te başlayacak.