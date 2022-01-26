Büyükler ligi start aldı

Hentbol’da büyükler ligi dün akşam erkekler liginde oynanan 2 karşılaşma ile start aldı.

Atatürk Spor Salonu ve Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmalarla start alan büyükler liginde, CB Gençlik Gücü ve Levent takımları geceyi galibiyetle kapattı.

GG’den buruk galibiyet:42-33 Atatürk Spor Salonun’da oynanan karşılaşmada CB Gençlik Gücü Alayköy’ü 42-23 mağlup ederek ligin ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

İlk devreyi 25-11 önde kapatan yeşil - beyazlılar oyun üstünlüğünü ikinci yarıda da bırakmayarak sahadan 42-23’lük galibiyetle ayrıldı.

9 golle takımına en fazla katkı sağlayan İbrahim Mısırlıoğlu ön plana çıkan isim olurken, Mısırlıoğlu’nun maç içindeki talihsiz sakatlığı CB Gençlik Gücü’nün aldığı galibiyete sevinmesine tam anlamıyla engel oldu.

Levent galibiyetle başladı:

34-28 Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise MGA ile Levent arasında Mağusa Arena’da oynandı.

İlk devresi çekişmeli geçen ve 14-13 Levent üstünlüğü ile sona eren maçın kazananı 34-28’lik skorla Levent oldu.

10 golle takımı Levent’e katkı sağlayan Doğuş Konaç maçın adamı olurken,

Levent zorlu deplasmanda aldığı galibiyetle lige iyi bir giriş yapmış oldu.

Dün akşam oynanan erkekler karşılaması ile başlayan Büyükler ligi’ne yarın akşam oynanacak olan kadınlar karşılaşmaları ile devam edilecek.

İki karşılaşmanın da Ertuğrul Apakan Spor Salonun’da oynanacağı gecede program şu şekilde;

Ozanköy - UKÜ(Saat 18:30)

Şahlan - DAÜ(Saat 20:15)

Fotoğraf: Ferah BARIŞSEV