Büyükler ligi tam gaz

Hentbol’da büyükler liginde dün akşam erkeklerde 2, kadınlarda ise 1 karşılaşma oynandı.

Erkeklerde UKÜ rakibi Alayköy’ü GG ise rakibi MGA’yı mağlup ederken, kadınlarda DAÜ rakibi DİGEM’i mağlup ederek, haftayı galibiyetle kapatan takımlar oldu.

Erkeklerde UKÜ ve GG’nin gecesi Erkeklerde gecenin ilk karşılaşmasında Mağusa Arena’da MGA ile GG takımları karşı karşıya geldi.

Baştan sona oyun üstünlüğünü elinde tutan GG, devre arasına 20-8 önde girerken, sahadan da 38-28 galibiyetle ayrıldı.

GG’de İbrahim Öksüzoğlu ve Zeeb 7’şer golle GG takımında ön plana çıkan isimler oldu.

Erkeklerde gecenin ikinci karşılaşmasında ise Lefkoşa Atatürk Spor Salonun’da Alayköy ile UKÜ takımları mücadele etti.

Maçın başından sonuna kadar etkili ve kontrolü elinde tutan UKÜ, devre arasına rakibi Alayköy karşısında 25-9 önde girerken, iyi oyununu maçın ikinci yarısında da devam ettirerek sahadan 49-24 galibiyetle ayrıldı.

UKÜ’de Muhammed ve Serageldin 10’ar golle maçta ön plana çıkan isimler oldu. DAÜ tecrübesi ile Gecenin son maçında ise kadınlar karşılaşmasında Atatürk Spor Salonun’da DİGEM ile DAÜ takımları karşı karşıya geldi.

İlk devresi başa baş geçen karşılaşmayı 22-20 önde kapatan DAÜ, ikinci devrede daha etkili bir oyun oynayarak sahadan 47-39 galibiyetle ayrıldı.

DAÜ’de Aysu 18 golle maçın öne çıkan ismi oldu.