Büyükler yarıştı

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen 2019 yılı Açık alan Büyükler 2. Resmi sırama yarışmaları 23 Haziran Pazar günü yapıldı.

11 takım ve 45 sporcunun mücadele ettiği müsabakada yarışmaya katılan sporcuların elde ettiği puanlar sonucunda ikinci sıralama puanlarını topladılar. Sporcular arasında dereceye girenlere ödülleri madalya töreninde Federasyon yetkilileri tarafından taktim edildi.

Dereceye girenler;



Olimpik Yay ERKEK:

1.Selçuk Kral DOĞAN(GÜZELYURT OKÇULUK DERNEĞİ)



Olimpik Yay BAYAN:

1.Pembe ULUÇ (GÜZELYURT OKÇULUK DERNEĞİ)



Makaralı yay ERKEK:

1.Osman TEZ (Girne Amerikan Üniversitesi Okçuluk Takımı)



Makaralı Yay BAYAN:

1.Ayşen TEZ (Girne Amerikan Üniversitesi Okçuluk Takımı)