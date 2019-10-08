C Lisans Antrenörlük Kursu ile ilgili detaylar açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilecek olan KTFF C Lisans Antrenörlük Kursu ile ilgili olarak program açıklandı. Yapılan açıklamada kursun Mağusa’da ve Lefkoşa’da farklı tarihlerde yapılmasına karar verildi. Buna göre Mağusa ve İskele’de ikamet eden kursiyerler için 14-26 Ekim 2019 tarihlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) evsahipliğinde kurslar verilecek. Lefkoşa ve diğer bölgelerde ikamet eden kursiyerler ise 11-23 Kasım 2019 tarihleri arasında Lefkoşa’da yapılacak kursa katılabilecek. Farklı bölgede ikamet etmesine rağmen bu iki kurs yeri arasında tercih yapacak olan kursiyerlerin önceden (0392) 444 19 55 numaralı telefondan KTFF Genel Sekreterliği’ne bilgi vermesi istendi.

14-26 Ekim 2019 tarihleri arasında Mağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan kurs sabah 09.00’da başlayıp akşam 18.00’de sona erecek. Lefkoşa bölgesinde yapılacak kurs ile ilgili yer ve program detayı ilerleyen günlerde verilecek.