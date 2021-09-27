Cahit Bozatlı anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen geleneksel Merhum Cahit Bozatlı Hyong Pumse Kata Kupası dün (26 Eylül 2021 Pazar) Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleşti.

Takım şampiyonluğunu Girne Taekwondo Karate Judo Aikido Kungfu Kulübü alırken, ikinciliği Lefkoşa Taekwondo Karate Judo İhtisas Kulübü, üçüncülüğü ise Gazimağusa Şampiyonlar Kulübü kazandı. Müsabakanın madalya ve kupalarını spordan sorumlu Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Bakanlık Müdürü Mete Topçu, Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürü Çağın Zort, Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve aile adına Sertaç Bozatlı verdiler.

Müsabakalar sonunda bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı Sporculara seslenerek, “26-30 Ekim tarihlerinde Girne’de yapılacak olan Uluslararası şampiyonada, mutlaka takım şampiyonluğu bekliyorum, Sizlere güveniyorum ve sizlerle gurur duyuyorum” diyerek sporculara başarılar diledi.

Arıklı, muhteşem Organizasyon Bozatlı Kupasını gerçekleştiren Başkan Gökbilen’e ve Federasyon yetkililerine teşekkür etti.