Canlıer: "Bize değerli olduğumuzu hissettiriyorlar"

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’da forma giyen Nurhayat Canlıer açıklamalarda bulundu. Canlıer, kadın futboluna gösterilen ilgi ve alakadan çok memnun olduklarını ifade ederek, “Bize değerli olduğumuzu hissettiriyorlar.”dedi.

Canlıer: “Spor alanlarında olmaktan büyük keyif alıyorum”

Nurhayat Canlıer, futbolu çok sevdiğini ancak sadece futbolla değil; basketbol ve atletizm ile de yakından ilgilendiğini kaydetti. Sporun hayatının bir parçası olduğunu ve spor alanlarında olmaktan büyük keyif aldığını belirten Canlıer, “Ancak ülkemizde en popüler spor futboldur, bu tartışılmaz. Yediden yetmişe birçok kitleye hitap eder.”dedi.

“İlgi ve alakadan çok memnunuz. Değerli olduğumuzu hissettiriyorlar”

Canlıer, uzun yıllardır futbolun sadece erkekler kategorisinde ülkede oynandığını, verilen 2 sezonluk aranın ardından Puma sponsorluğunda yeniden kadın futbolunun başlamasının hem kadın futbolcular hem de izleyici kitlesi açısından güzel bir oluşum olduğunu belirtti. Kadın futbolunun ülkemizde sürekli ve ileri seviyeye taşıma adına liglerin her sezon düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Merit Alsancak Yeşilova futbolcusu, “Bu sezonki lig ve kupa organizasyonu; yalın, net ve eğlenceli. Genel itibariyle uzun süre verilen aranın ardından güzel bir organizasyon çatısı altında mücadele ediyoruz. İlgi ve alakadan çok memnunuz. Değerli olduğumuzu bize hissettiriyorlar”dedi.

“Ülkedeki kadın futbolunu elit seviyeye getirmek hayal değil”

Kadın futbolunun Avrupa ve diğer dünya ülkelerine kıyasla geride olduğunu kabul etmek gerektiğini belirten Canlıer, “Yine de ülkemizde çok yetenekli kadın futbolcular vardır. Bunların örneklerini yurtdışında oynayan kadın futbolcularımızdan anlayabiliriz. Gelişmesi, ileriye dönük ve süreklilik gerektiren bir yapı oluşması için zaman ihtiyaç var. Uzun vadeli, bilimden ve bilirkişilerden yararlanılarak ülkedeki kadın futbolunu elit seviyeye getirmek hayal değil.”ifadelerini kullandı.

“Erkek ve kadın futbolunu birbiriyle karşılaştırmak hata olur”

Puma Kadınlar Ligi’nin mevcut seviyesinin ne çok iyi ne de çok kötü olduğunu kaydeden Nurhayat Canlıer, kadın futbolunun ilgi gördüğünü ancak erkek ve kadın futbolunu birbiriyle karşılaştırmanın hata olacağını söyledi. Canlıer, hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan farklılıklar olduğunu ve antrenman düzeyi ile iletişime dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Takımların çok yeni olduğunu söyleyen Merit Alsancak Yeşilova futbolcusu, “Takımlarımız çok istekli, uzun vadeli planlama ile sağlam bir yapı mutlaka oluşacaktır.”diye konuştu.

“Kendimi geliştirmeye çalışıyorum”

Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nı takip ettiğini ve müthiş bir organizasyona imza atıldığını kaydeden Canlıer, “Genel anlamda bireyleri takip etmiyorum ancak herkesten biraz bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çok önem veriyorum. Fırsatım oldukça maç izliyorum. Umarım biz de birgün o seviyelerde boy gösteririz.

“Puma’nın kadın futboluna yaptığı önderlik için teşekkürler”

Canlıer Puma’nın lige sponsor olmasının önemine vurgu yaparak, “Puma’nın kadın futboluna yaptığı önderlik ve çabadan dolayı takım arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Ülkemizde de birçok büyük kurumlar vardır, umarım ilerleyen yıllarda federasyonumuza, ligimize onlar da destek olurlar. Sponsorlar oldukça her kategoride başarı mutlaka gelir.”ifadelerini kullandı.

“Azınlık toplumlar başarıya daha çabuk ulaşır”

Merit Alsancak Yeşilova’nın 17 yaşındaki futbolcusu Nurhayat Canlıer son olarak azınlık toplumların başarıya çok daha çabuk ulaşabileceğini ifade ederek, “Bunu başarmanın tek yolu uzun vadeli planlar, yatırımlar ve istikrardır. Ben bir kez daha yanımızda olup bizi özel hissettirdikleri için KTFF yetkililerine, sponsorumuz Puma’ya ve basında bizlere yer veren spor yazarlarına teşekkürlerimi sunarım.”dedi.