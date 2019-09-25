Capital Bank lider olarak tamamladı

Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda dördüncü hafta mücadeleleri devam ediyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda önceki akşam C Grubu’nda Capital Bank ile Türk Bankası gruplarındaki son maçlarına çıktılar. Lider Capital Bank, Türk Bankası’nı 6-0’lık net bir skorla mağlup ederek, 12 puanla C Grubu’nu zirvede tamamladı.

Maç Programı:

26 Eylül Perşembe:

Novabank-T.Halk Bankası

27 Eylül Cuma

Koopbank-KKTC Merkez Bankası

Limasol T.Koop.Bankası-Şekerbank