Capital garantiledi, Garanti beklemede

Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda üçüncü hafta mücadeleleri devam ediyor.

Capital garantiledi: 7-2

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda önceki akşam C Grubu’nda iki karşılaşma oynandı. Günün ilk maçında Capital Bank, Asbank’ı 7-2’lik farklı skorla mağlup ederek, puanını 9’a yükseltti ve son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.

Garanti son maça bıraktı: 7-3

Ayni grupta yapılan bir diğer mücadelede ise Garanti BBVA, TEB’i 7-3’lük skorla geçti. Bu skorla puanını 6’ya yükselten Garanti BBVA, ikinci sıraya yükseldi ve gruptan çıkma durumunu son maça taşıdı.

Bu grupta son maçlarda önümüzdeki hafta Capital Bank-Türk Bankası, Garanti BBVA-Asbank karşı karşıya gelecek.

Maç Programı:

20 Eylül Cuma:

Creditwest-T.Halk Bankası

Koopbank-Albank