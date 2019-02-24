Çavuşoğlu’ndan yeni KKTC rekoru

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Adem Çavuşoğlu, Mersin’de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası’nda yeni KKTC büyükler cirit atma rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 23-24 Şubat tarihlerinde Mersin’de Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde düzenlenen 18. Seyfi Alanya Atmalar Kupası’nda yeni KKTC büyükler cirit atma rekoru kırıldı.

Organizasyonda yarışan ülkemiz atletlerinden Adem Çavuşoğlu 60,83’lük derecesi ile yarışmada üçüncü olurken, Hamis Çakır’a ait rekoru kırma başarısı gösterdi. Çavuşoğlu aynı zamanda 57,17 ile KKTC gençler rekorunun da sahibi.

Organizasyonda yer alan diğer atletlerimizden Nevin Oklu U16 kızlar kategorisinde gülle atma branşında 9,37’lik derecesi ile 6’ncı oldu. U18 erkekler kategorisinde yarışan Atillahan Ateş cirit atma branşında 37,74’lük derecesi ile 7’nci olurken, Alp Kardeş U20 erkekler cirit atma branşında 46,14’lük derecesi ile yarışları 10’uncu olarak tamamladı.