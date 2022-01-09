Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçında 4 gol

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu'nun 20. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, 90 dakikanın sonunda 2-2'lik skorla berabere kalarak puanları paylaştı.

2. dakikada Selim Ay'ın ceza sahsı içerisinde uzaklaştırmak istediği pozisyonda kafa vuruşunda top Batshuayi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Bu pozisyonu izlemek için dokunun!

9. dakikada Necip Uysal'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yer tutan genç oyuncu Emirhan İlkhan'ın kafa vuruşunda, üst direğe çarparak oyun alnına dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırmayı başardı. Bu pozisyonu izlemek için dokunun!

13. dakikada Güven Yalçın ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine giren Batshuayi'nin sol çaprazda yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu ayakları ile kornere çeldi. Bu pozisyonu izlemek için dokunun!

25. dakikada VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, Baiano'nun ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi. Batshuayi'nin vuruşunda top Gökhan Akkan'ın sağından filelere gitti: 0-1. Bu golü izlemek için dokunun!

32. dakikada Umar'ın ceza yayı üzerine yerden pasında Pohjanpalo'nun dönüp vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu, direk dibinden filelere gitmekte olan topu yatarak kornere çelmeyi başardı. Bu pozisyonu izlemek için dokunun!

39. dakikada hakem Alper Ulusoy'un taç atışını Beşiktaş lehine vermesi üzerine Emirhan İlkhan, topun kendisinden çıktığını belirterek taç atışı el değiştirdi. Taraftarlar ve futbolcular genç oyuncuyu alkışladı. Bu pozisyonu izlemek için dokunun!

İkinci yarı

53. dakikada rakip yarı alanda yaptığı baskıyla topu kazanan Emirhan İlkhan'in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Michy Batshuayi'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaleye gönderdiği şut üstten oyun alanının dışına gitti. Bu pozisyonu izlemek için dokunun!

56. dakikada rakip yarı alanın sağ kanadından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Fernando Boldrin'in ortasında kaleci Ersin Destanoğlu boşa çıktı; ortaya iyi hareketlenerek yükselen Joel Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. Bu golü izlemek için dokunun!

60. dakikada sağ kanattan hücumu sürükleyerek çizgiye inen Güven Yalçın'ın yerden içeriye çevirdiği topu bekletmeden kale önünde sert bir vuruşla tamamlayan Emirhan İlkhan fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi: 1-2. Bu golü izlemek için dokunun!

63. dakikada çalımlarla rakip ceza sahasına sokulan Güven Yalçın'ın kale önünde yaptığı vuruşu Gökhan Akkan çeldi. Bu pozisyonu izlemek için dokunun!

68. dakikada rakip yarı alanın sol kanadınddan kazanılan serbest vuruşta ceza sahasına gelen ortaya iyi hareketlenerek yükselen Joel Pohjanpalo'nun kafa vuruşunu Ersin Destanoğlu çeldi; kaleciden dönen topu önünde bulan Pohjanpalo, kendi vuruşunu tamamlayarak topu ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi: 2-2. Bu golü izlemek için dokunun!

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının son anlarında gergin anlar yaşandı. 85. dakikada Çaykur Rizespor'da Gökhan Gönül, yaptığı faulün ardından 2. sarı kartla oyun dışı kalırken, Beşiktaşlı Montero da pozisyonun ardından yaşananlar nedeniyle 2. sarı kartı gördü. Bu pozisyonu izlemek için dokunun!

Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar birer puana razı olarak sahadan ayrıldı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Çaykur Rizespor 18 puanla 19. sıraya yerleşirken, konuk ekip Beşiktaş ise 29 puanla kendisine 9. sırada yer buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan tüm maçların gollerini ve özetlerini izlemek için dokunun!

Karşılaşmadan notlar

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'daki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre sahaya 5 farklı oyuncu ile çıktı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarının fazla yaşandığı siyah beyazlı ekipte, takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli ve Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe de testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Rize'ye gelmedi. Beşiktaş'ın başında sahaya Halim Okta çıktı.

Beşiktaş'ta sarı kart cezasının yanından hasta olan Ghezzal ile birlikte Pjanic, Teixeria, Atiba, Larin, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, N'Koudou kafilede yer almadı.

Rize'ye getirilen Salih Uçan ise sindirim sistemi enfeksiyonu nedeniyle müsabakanın kadrosundan çıkarıldı.

Okta, sakat ve hasta oyuncuların çokluğu nedeniyle zorunlu değişikliklere gitti.

Beşiktaş'ta genç oyuncu Emirhan İlkhan ilk kez Beşiktaş forması ile Süper Lig maçına çıktı.

Beşiktaş, sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef, Welinton, Emirhan İlkhan, Güven Yalçın, Batshuayi ilk 11'i ile çıktı.

Okta, Çaykur Rizespor karşısında Emre Bilgin, Göktüğ Baytekin, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, Serdar Saatçı, Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş'ı yedek soyundurdu.

Çaykur Rizespor cephesi

Çaykur Rizespor'da ise COVID-19 temaslısı oldukları için yurt dışında karantinada bulunan Loic Remy ve Bolasie kadroda yer almadı.

Yeşil-mavililerin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, son oynadıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Yeşil-mavililerde Tarık Çetin'in yerine Gökhan Akkan, Emirhan Topçu'nun yerine Selim Ay, Sabo'nun yerine Boyd görev yaptı.