C.B Gençlik Gücü 3 puanın sahibi

Süper Ligin 4. Haftasının kapanış maçında C. B Gençlik Gücü konuk ettiği A. Yeşilova’yı her iki devrenin başında bulduğu gollerle 2 – 1 mağlup ederek 9 puana yükseldi





Aksa Süper Ligde 4. Haftanın kapanış maçında China Bazaar Gençlik Gücü, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda konuk ettiği Alsancak Yeşilova’yı 2 – 1 mağlup ederek 4’te 3 yaptı. 15.Dk: GG atağında Hasan topla rakip ceza alanına yöneldi. Vakkas’ın müdahalesi sonrasında top solda İbrahim Köse’nin önünde kaldı ve İbrahim güzel bir vuruşla sağ köşeden topu filelere gönderdi. GG 1-0 Yeşilova 17.Dk: Yeşilova atağında Fidelis sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Seyit topu kornere çeldi. 45+2.Dk: Yeşilova atağında Marcel sağdan ceza alanına girdi ve pasını Mehmet’e aktardı. Onun vuruşunda Mahmut kaleye doğru giden topu keserek mutlak bir tehlikeyi önledi. 52.Dk: GG kontra atağında İbrahim Köse’nin ara pasında Hasan sağ kanattan ceza alanına girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 2-0 Yeşilova 56.Dk: Yeşilova atağında Aksel’in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Cemal klas bir vuruşla topu filelere gönderdi. GG 2- 1 Yeşilova 60.Dk: Yeşilova atağında Abdullah topu kafayla Marcel’e indirdi. Marcel’in vuruşunda top kaleci Seyit’ten döndü. Dönen top Marcel’e çarpıp kaleye yöneldi ancak Turgut topa çizgide müdahale ederek topu uzaklaştırdı. 72.Dk: Yeşilova atağında Yiğitcan sağ kanatta Necati’den sıyrılıp ceza alanına girdi ve pasını Aksel’e aktardı. Aksel’in vuruşunda Afün topa müdahale ederek kornere gönderdi. Geriye kalan dakikalarda her iki takımın gayreti başka gol getirmeyince maç Gençlik Gücü 2 – A. Yeşilova 1 şeklinde tamamlandı.(Halkspor)