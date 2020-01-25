Çekişmeli maç GAÜ’nün: 50-47

Basketbol Kadınlar Ligi’nde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 50-47’lik skorla kazanan taraf GAÜ oldu.
Karşılaşmanın ilk periyodu 14-12 Rauf Denktaş Üniversitesi üstünlüğü ile tamamlanırken, çekişmeli geçen ikinci periyot sonunda Denktaş Üniversitesi 1 sayı farkla 25-24’lük skorla soyunma odasına girdi. 8-4’lük üçüncü periyodun sonunda skorda 32-29’luk üstünlüğü yakalayan GAÜ, müsabakayı da 50-47’lik skorla galibiyetle tamamladı.