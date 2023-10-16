Çelebi Atlı Spor Kulübü’nün binicileri hayran bıraktı

Türkiye’de İstanbul Atlı Spor Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı Türkiye Binicilik Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Şampiyonası engel atlama yarışmaları yapıldı.



İstanbul Atlı Spor Kulübü müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki Çelebi Atlı Spor Kulübü ve üye sporcuları katıldı.



Çelebi Atlı Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, 14- 15 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul Atlı Spor Kulübü Engel Atlama Yarışmaları'na tamamen kendi imkanları ve üye sporcularıyla katıldıklarını belirten Kulüp yöneticileri “Ülke genelinde ilk kez tüm zorlu şartlara rağmen kendi atlarımızı çiftlikten çıkararak İstanbul’a getirerek KKTC’yi en iyi şekilde temsil ettik. ” açıklamasında bulundular.



Çelebi Atlı Spor Kulübü’nün binicileri Nilgün Çelebi, Nerin Batıneniz ,Ali Yeter Toruntay, Salih Veli,Osman Veli ve Beynur Türkoğlu atlarıyla herkesi kendilerine hayran bıraktı.



Organizasyonun 2 gündür büyük bir heyecana sahne olduğunu aktaran kulüp yöneticileri Niyazi ve Hüsnü Çelebi, "Güzel bir hafta sonu geçirdik. Çok güzel müsabakalar oldu. Müsabakalarda birçok kulüpten yüzlerce at yarıştı. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden kendi imkanlarımızla bir ilki gerçekleştirdik. Atlarımızı ve yetenekli sporcularımızı alarak bu güzel organizasyona katıldık, katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 15:25