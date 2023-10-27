Celtic'ten "tarihi" duruş

Celtic taraftarının, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettikleri Atletico Madrid ile oynanan maç boyunca ve sonrasında Filistin'e verdiği destek, takdir topladı.
Celtic Park'ta konuk ettikleri İspanya temsilcisiyle 2-2 berabere kaldıkları organizasyonun E Grubu mücadelesi sırasında İskoçya temsilcisi, eylemleriyle adından sıklıkla söz ettirdi.
Bu açıklamanın ardından oyuncuların siyah kol bandıyla çıktığı karşılaşmada, Celtic taraftarı ise yönetimin çağrısına kulak asmadı.
Maç boyunca "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları atan taraftarlar, stadı Filistin bayraklarıyla donattı. Maç öncesinde tribünlerin bazı koltuklarını Filistin bayrağının renkleriyle süsleyen taraftarlar, bu koreografiyle stadı Filistin bayrağına büründürdü.