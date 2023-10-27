Celtic'ten "tarihi" duruş

Celtic taraftarının, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettikleri Atletico Madrid ile oynanan maç boyunca ve sonrasında Filistin'e verdiği destek, takdir topladı.

Celtic Park'ta konuk ettikleri İspanya temsilcisiyle 2-2 berabere kaldıkları organizasyonun E Grubu mücadelesi sırasında İskoçya temsilcisi, eylemleriyle adından sıklıkla söz ettirdi.

Celtic yönetimi, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, taraftara seslenerek, "İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı çağrıştıran pankart, bayrak ve sembollerin Celtic Park'ta sergilenmesine izin verilmeyecek. Oyuncular ve teknik ekipten dileyenler ise siyah kol bandı takarak savaştan etkilenenlere destek verebilecek." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından oyuncuların siyah kol bandıyla çıktığı karşılaşmada, Celtic taraftarı ise yönetimin çağrısına kulak asmadı.

Maç boyunca "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları atan taraftarlar, stadı Filistin bayraklarıyla donattı. Maç öncesinde tribünlerin bazı koltuklarını Filistin bayrağının renkleriyle süsleyen taraftarlar, bu koreografiyle stadı Filistin bayrağına büründürdü.