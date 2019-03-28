Cemre Berkalp Türkiye ikincisi

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım Elemelerine katılan Cemre Berkalp ikincilik elde etti. Cemre Berkalp yaptığı açıklamada, ilk defa büyük bayanlar kategorisinde yarıştım ve yarıştığım 12 bayanın en küçüğü olarak Türkiye 2.si gelmek benim için büyük bir gurur oldu. Bundan sonra üstüne daha da koyarak ilerlemeye devam edeceğim.

Berkalp, yeni hedeeri ile ilgili olarak, şu an için kendime spesifik olarak belirlediğim kısa süreli bir hedef yok. İlerleyen zamanlarda Avrupa’ya açılmak ve bu sektörde adını duyuran biri olmak istiyorum. Kendini örnek alan bayanlara da seslenen Berkalp, beni örnek almak isteyen bayanlara tavsiyem, kendinize güvenin, bedeninizi sahiplenin ve ona hak ettiği değeri verin. Güçlü olmaktan korkmayın, bu sizi hayatta daha mutlu, özgüvenli ve değerli kılar diye sözlerini noktaladı.