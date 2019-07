Çetinkaya Başkan adayı Dizdarlı, yol haritasını açıkladı

Çetinkaya'da Başkan adayı Dr. Bülent Dizdarlı, camiaya çağrı yaparak yarın yapılacak genel kurula katılmalarını istedi ve projelerini anlattı.

Dizdarlı şunları yazdı:

"Camiamızın zor bir döneminde arkadaşlarımın da verdiği cesaretle başkan adaylığına soyundum. Beraber yola çıktığım arkadaşlarımla camiamıza aşağıdaki yol haritasını çıkardık. Perşembe akşamı saat 19.00 da güveninizi bu yol haritası doğrultusunda isteyeceğiz.

Lütfen okuyunuz. Kabul ve ret oylarınız bizim için çok önemlidir.

O gece hepinizi orada görmek istiyoruz.

ÇETİNKAYA T.S.K ‘NÜN YENİ YOL HARİTASI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR

1- Kurumsal ve mali yapımızı değiştirip güçlendirmeye çalışacağız

a- Kulüp yönetimi Metehan tesislerine taşınacaktır.

b- Üye listemiz güncelleştirilecektir

c- Gelir getirici faaliyetler artırılacak bu yönde güvenilir etkinlikler düzenlenecektir

d- Futbol dışı branşlarda da alt yapılar kurularak bir spor kulübü görünümü tekrar kazanılacaktır.

e- ÇESVA ( Çetinkayalılar Eğitim ve Spor Vakfı) kurulacak özelde Çetinkaya genelde ülke sporuna katkı sağlanacaktır

f- Bu gün içinde bulunduğumuz bina kısmen spor müzesi haline çevrilecek kısmen ise ÇESVA ‘ya devredilecektir. Ayrıca binanın kamuya açık bir sosyal tesis olarak kullanılması yolu araştırılacaktır

2- KKTC ve KTFF yönetim kadroları ile istişare halinde FİFA, UEFA, TFF ve KOP ile gerekli yazışmalar yapılacak, bir şekilde uluslararası futbol piyasasında yer aranacaktır.

3- Camia içindeki kırgınlıkların giderilmesi ve Çetinkaya’nın eski günlerine dönebilmesi için azami gayret sarf edilecektir.

4. Diğer spor kulüpleri ile dostane ilişkiler artırılacak, ortak çıkarlarımızın korunması yönünde beraber hareket etmek için girişimlerde bulunulacaktır. Bu eylemlerde asla bir lider olarak değil paylaşlardan biri olarak hareket edilecektir.

5. Ülke futbolunun yöneticisi olan Futbol Federasyonu, hem özerk bir devlet kurumu, hem de güçlü bir sivil toplum örgütüdür.

a- Gücünü üyelerinin birlikte aldığı kararlardan aldığı malumdur. Bu vesile ile Federasyonun ( beğenelim ya da beğenmeyelim) oy çokluğu ile aldığı kararların arkasında olacağız

b- Bu konuda karar önerileri sunmak da bir başka görevimiz olacaktır. Örneğin Futbol Federasyonunun haklı ikazına rağmen spor dairesinde beklenen gelişmelerin kısa zamanda yaşanmaması halinde, genel kurula liglerin birkaç aydan bir sezona kadar süre için boykot edilmesini dahi gündeme getirme hazırlığı içinde olacağız.

c- Yine uzun vadede liglerimizdeki takım sayısının 12 ye düşürülmesi ve iki devreli sezon sonunun sonunda, ilk altının play of, son altının play out oynayacağı tek devreli bir uygulama ile sezonun tamamlanmasını önereceğiz.

6- Yerel yönetimler sportif faaliyetlerin düzenlenmesi ve sürdürülmesi için önemli kurumlardır. Lefkoşa Türk Belediyesi ile bu konuda sıkı bir işbirliği için zemin aranacak, bu yapılırken diğer Lefkoşa Kulüpleri ile ortak payda da hareket etmenin yolu da aranacaktır.

Sayın Üye,

Yarın akşamki genel kurulda varlığınız bize ve katkılarınız , olumlu yada olumsuz görüşleriniz bizim için değerlidir. Sizi aramızda görmek istiyoruz. Lütfen katılınız."