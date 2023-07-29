Çetinkaya'dan imza şov

Çetinkaya'dan imza şov
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Çetinkaya, Doğan Türk Birliği'nden Ali Nazlıoğlu, Tunahan Şencan, Erdi Erduran, Baf Ülkü Yurdu'ndan Tahsin Denizsever ve Maraş'tan Emre Uysal'a imza attırdı.

(arenasporkolik)

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