Çetinkaya'dan TDP'ye ziyaret

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Ceran Tunalı ve yeni yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul ederek görüştü.

TDP’den verilen bilgiye göre, TDP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede Başkan Tunalı çalışma ve hedeflerine yönelik bilgi verdi.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, ülke sporuna, ülke gençliğine yapılan her türlü yatırımın, katkının önemine vurgu yaparak, Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün altyapıya gösterdiği hassasiyetin de takdir edilmesi gereken bir anlayış olduğunu belirtti.

Özyiğit, Ceran Tunalı başkanlığındaki ÇTSK yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşmede ayrıca, Kulüp yöneticileri, TDP Başkanı Özyiğit’e Çetinkaya forması hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 13:53