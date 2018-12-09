Çetinkaya Yönetim Kurulunu kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı 4 Aralık Salı günü Başkan Süleyman Yemen ve bazı yönetim kurulu üyelerinden oluşa heyeti kabul etti. ÇTSK’nde yeni dönemde başkanlığa seçilen Süleyman Yemen yeni dönemde yapacağı çalışmaları ve projeleri Başkan Harmancı’ya aktarırken bu proje ve çalışmalarda belediye ile spor kulübünün yapabileceği işbirlikleri konuşuldu. LTB Başkanı Mehmet Harmancı da ülke sporunun en köklü kulubu olan ÇTSK’nin yeni dönem başkanlığına seçilen Yemen ve yönetim kurulunu tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşme sonrasında ÇTSK Başkanı Yemen, Başkan Harmancı’ya kendi adının yazıldığı bir forma ve ÇTSK amblemli bir sweat shirt hediye etti.