Çetinkaya’da Ceran Tunalı dönemi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya’da dün akşam gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa Ceran Tunalı getirildi.

Cumartesi akşamı gerçekleştirilen genel kurulda Bülent Dizdarlı’nın istifası sonrası bu akşama genel kurul toplantısı çağrısı yapan Çetinkaya’da başkanlığa tek aday olarak Ceran Tunalı başvuru yaptı.

Genel kurulda Divan başkanlığını Hasan Macila yaparken, sekreterlikleri ise Ferdinç Kılıç ile Macit Yüksel yaptı. Faaliyet ve mali raporun onaylanmasının ardından Divan Kurulu tek başkan adayı Ceran Tunalı’yı söz verdi.

Tunalı bu akşam gerçekleştirilen genel kurulda üyelerden onay alarak Çetinkaya başkanlığını devraldı.

Tunalı’nın başkan seçilmesinden sonra yönetim kurulu da ilk toplantısını gerçekleştirerek görev bölümü yaptı.

Yeni Başkan Tunalı ve yönetimi teknik patron Mehmet Bolkan ile yola devam edecek.