Çetinkaya’dan önemli galibiyet: 57-49

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Açılış Kupası’nda Soyer Hacıganimler ile Çetinkaya karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 57-49 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti. İlk periyodu 15-10 üstün geçen Çetinkaya, soyunma odasına da 29-24 önde gitti. Üstünlüğünü ikinci yarıda korumayı başaran Lefkoşa ekibi, maçı 57-49 kazanarak büyük sevinç yaşadı.

Maçın en skorer oyuncusu 18 sayı üreten Çetinkaya’dan Issouf olurken, Soyer Hacıganimler’den Omah’ın 12 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

AÇILIŞ KUPASI PUAN DURUMU

1-Koopspor 3 3 - 6

2-GAÜ 3 1 2 4

3-H.Soyer 3 1 2 4

4-Çetinkaya 3 1 2 4