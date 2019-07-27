Çeyrek finaldeyiz

Hollanda’nın Veldhoven Kenti’nde devam eden Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’ndaki takım maçlarında Finlandiya Milli Takımı’na 2-1 yenik düştükten sonra Bulgaristan karşısında 2-1 galip gelen Genç Millilerimiz dün oynadıkları İsveç maçını da 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Karşılaşmada gerçekleştirilen maçlar şu şekilde sonuçlandı; 10 Top Doğukan Çıdam 5 – 7 My Nguyen, 8 Top Mustafa Alnar 7 – 3 Ragnar Gronsten, 9 Top Enis Soğular 8 – 3 William Viitanen.

RAKİBİMİZ BU KEZ ALMANYA

Çeyrek finale yükselen Genç Milli Takımımızın yeni rakibi Almanya oldu. Almanya, 1985 yılından beridir her Avrupa Şampiyonasından birkaç madalya ile dönmeyi başaran tek takım olarak millilerimiz için çok güçlü bir rakip. Almanya 1985 yılından bu yana sadece Avrupa Gençler Takım Şampiyonasında 17 Altın, 4 Gümüş ve 4 Bronz madalya kazandı.

KARŞILAŞMA EPBF FACEBOOK SAYFASINDAN DÜM DÜNYAYA SERVİS EDİLDİ

KKTC – İsveç karşılaşması EPBF Facebook sayfasından sunumlu olarak 4 kameradan alınan görüntüler eşliğinde tüm dünyaya canlı olarak servis edildi. EPBF Basın Sorumlusu Thomas Overback’de karşılaşmayı görüntüler eşliğinde bir sayfalık haber olarak dünyaya servis etti. Avrupa Şampiyonasında gerçekleştirilen tüm karşılaşmalar sabit kameralar aracılığı ile Kozoom TV tarafından sürekli servis ediliyor.

MUSTAFA ALNAR ÇEYREK FİNALDE

Şampiyona’nın 8 Top Disiplininde Mustafa Alnar, ilk iki karşılaşmasında Polonya’dan Kamil Spicha’yı 7-6, Avusturya’dan Manuel Butschek’I 7-4, ve Finlandiya’dan Ragnar Gronsten’i 7 – 3 yenerek adını yenilgisiz olarak çeyrek finale yazdırdı. Diğer yandan Genç milli sporcularımızdan Enis Soğular çıktığı 5 karşılaşmanın 4’ünü kazanarak adını ilk 16’ya yazdırmayı başarmakla birlikte, çıktığı 6. karşılaşmada İspanyol rakibi Jonas Souto’ya 7 – 5 kaybederek 8 Top disiplininden elenmiş oldu.