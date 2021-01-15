Çiftçi’den Arıklı’ya ziyaret

Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı ziyaret etti.

Ferdi Çiftçi ziyarette okçuluk Federasyonu ile ilgili faaliyetlerine başladığı 2017 yılından günümüze kadar federasyonun gelmiş olduğu nokta, başarıları, ihtiyaçları, hedefleri ve KKTC’deki Okçuluk konularında bakan Arıklı’ya bilgi verdi.

Erhan Arıklı da kabulde yaptığı konuşmada Okçuluk sporunun bir ata sporu olduğunu belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi Bakan Arıklı’ya bir de plaket sundu.