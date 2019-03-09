City'den 3 puan

Premier Lig'in lideri Manchester City, Watford'u 2. yarıdaki Sterling hat-trickiyle 3-1 mağlup etti. Maça damga vuran isim ise City'nin ilk golündeki yardımcı hakemin ofsayt bayrağını Paul Tierney'nin dikkate almamasıydı.

Etihad'de oynanan karşılamanın ilk yarısında beklenen oyun üstünlüğünü sahaya yansıtamayan City, 2. yarının ilk dakikasında golü buldu. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Hakem, Paul Tierney yardımcısıyla uzun süre pozisyonu tartıştıktan sonra golü verdi ve City öne geçti. Golün ardından rakibin konsantrasyonunun bozulmasını iyi değerlendiren City, maçın yıldızı Sterling ile 2 gol daha buldu ve farkı 3'e çıkardı. Oyunda sonradan giren Deulofeu, sahaya ayak basışının 17. saniyesinde skoru 3-1'e getirdi.

Maçı da bu skorla kazanan Manchester City, puanını 74'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.