Çocuk atletizmi için düğmeye basıldı

KKTC Atletizm Federasyonu yıllık faaliyet takvimi içerisinde yer alan Çocuk Atletizmi Projesi’ni ülke sporuna kazandırma adına çalışmalara başladı. İlk faaliyet olarak çocuklara eğitim verecek olan eğitmenlerin eğitilmesi hususunda bugün Güzelyurt Spor Salonu’nda Güzelyurt ve Lefke bölgesi eğitmenleri ile çalışma gerçekleştirildi.

İlk kez gerçekleştirilecek

Çocuklara yönelik olarak atletizmde bir ilk olacak olan projede atletizm branşının geliştirilmesi ve küçük yaşlardan itibaren egzersiz yapma alışkanlığının kazandırılması amaçlanıyor. Başlatılan projede farkındalık yaratmak ve her yıl geliştirmek için ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf çocuklara yönelik olarak Uluslararası IAAF Kids programında yer alan çocuk atletizminin uygulanması planlanıyor.

Bölgelerde yapılacak olan Atletizm Çocuk Şenlikleri çerçevesinde yapılacak seçmelerde en fazla puan alacak olan okullar, 26 Nisan’da ilki yapılacak olan Atletizm Çocuk Şenliği’nde yer alacak.

Katkı koyan eğitmenler

İlk etapta atletizm müsabakalarına katılım gösteren 33 ilkokulun yer alacağı, daha sonra Kıbrıs’ın kuzeyinde yer alan tüm okulların projeye katılmasının beklendiği proje çerçevesinde çocuklara eğitim verecek olan eğitmenler bilgilendirildi.

Program çerçevesinde Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Caner Açıkada, Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça, Yrd. Doç. Dr. Fehime Haslofça, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Cevdet Tınazcı ile eğitim verilmeye başlandı.

Eğitmenler eğitilecek

Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki eğitmenlerin eğitilmesinin ardından eğitimler 3 Nisan 2019’da Mağusa – İskele ve Karpaz bölgelerine yönelik İskele Spor Salonu’nda 10.00 – 12.00 saatleri arasında, 5 Nisan 2019’da Lefkoşa-Girne bölgelerine yönelik 10.00 – 12.00 saatleri arasında Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yapılacak.

Bölgelerde Atletizm Çocuk Şenlikleri yapılacak

Daha sonraki aşamada ise 8 Nisan 2019’da Erenköy – Karpaz bölgesine yönelik 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde Erenköy Spor Salonu’nda bölgesel puanlı Atletizm Çocuk Şenlikleri yapılacak.

Şenlikler 10 Nisan 2019’da Mağusa – İskele bölgesine yönelik olarak 09.00’da Mağusa Canbulat Stadı’nda, saat 10.00’da İskele Spor Salonu’nda yapılmaya devam edilecek.

12 Nisan 2019’da ise Lefkoşa ve Girne bölgelerine yönelik olarak Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde saat 09.00’da, Girne Kapalı Spor Salonu’nda saat 10.00’da yapılacak.

17 Nisan 2019’da Güzelyurt ve Lefke bölgelerine yönelik şenlikler ise Güzelyurt Spor Kompleksi içerisinde saat 09.00’da, Lefke Spor Kompleksi içerisinde ise saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

26 Nisan’da 1. Atletizm Çocuk Şenliği

Yapılacak seçmeler neticesinde Lefkoşa’dan 4, Mağusa’dan 4, Girne’den 3, Güzelyurt ve Lefke’den 3, İskele ve Karpaz’dan en yüksek puanı alacak olan 2 okul olacak şekilde 26 Nisan 2019’da Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nde 10.00 – 12.00 saatleri arasında 1. Atletizm Çocuk Şenliği gerçekleştirilecek.