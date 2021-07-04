Çocuk Futbol Şenliği Girne Acapulco'da başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) pandemi sebebiyle uzun zamandır oynanamayan futbolun yeniden başlaması adına “Oyun Başlasın” sloganıyla U13 ve U11 yaş gruplarında Çocuk Futbol Şenliği düzenledi. Yaklaşık 300 çocuk Tarsan Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı sponsorluğunda Girne Acapulco Hotel’de bir araya geldi. Girne, Güzelyurt ve Lefke bölgelerindeki takımların katıldığı Çocuk Futbol Şenliği’ne aileler de yoğun ilgi gösterdi.

Toplamda 32 maç oynandı

Acapulco Hotel’deki turnuvada Baf Ülkü Yurdu, Alayköy Gençlik, Doğan Türk Birliği, Düzkaya, Türk Ocağı Limasol, Ozanköy, Yalova, Esentepe, Dikmen Gücü ve Karaoğlanoğlu takımları yer aldı. Takımlar toplamda 32 maç oynadı.

Organizasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, KTFF 1.Başkanvekili Oktay Çocuk, KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi ile Acapulco Hotel Direktörü, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner de izledi.

Kavuklu: “Ev sahibi olmaktan gurur duyduk”

Turnuvanın kusursuz olmasına ciddi katkı sağlayan TARSAN Direktörü Su Kavuklu, ev sahibi olmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

Kavuklu, organizasyonun geleneksel hale gelmesi için çalışma yaptıklarını belirterek, “Seneye daha büyük, daha kalabalık, daha etkili bir organizasyon için çalışacağız” dedi.

Tangül Çağıner Vakfı’nın da organizasyona dâhil olduğunu anlatan Su Kavuklu, “Bu ailemiz adına manevi bir güç. Anneannem Tangül Çağıner, çocukları çok sever, her zaman el ele olmamızı isterdi. Bu anlamda da vakfımız organizasyonda yer almaktan ayrı bir huzur ve mutluluk duyuyor” dedi.

KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi, organizasyonun başında futbolcu çocuklara seslenerek, “Uzun bir aradan sonra oyun yeniden başlıyor. Bunun tadını çıkarın” dedi.

Organizasyonun yapılmasına katkı koyan Hüseyin Kınacı ve Serhat Deniz’e ayrıca teşekkür eden Ekmekçi, 17 Temmuz’da Mağusa, 31 Temmuz’da ise Lefkoşa’da organizasyonun devam edeceğini söyledi.

Sertoğlu: “Çocuklarımızın heyecanı beni mutlu etti”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu söz konusu organizasyonun amacına ulaştığını ve çocukları yeniden bu tür ortamlarda buluşturdukları için mutlu olduklarını söyledi. Sertoğlu göreve geldikleri günden beridir altyapı konusuna büyük hassasiyetle yaklaştıklarını ifade ederek, “Pandemi dönemi çocuklarımızı eve kapattı ve spordan, futboldan uzak tuttu. Biz de futbolu çocuklarla, bir şenlikle başlatmak istedik. Çocuklarımızın dünkü mutluluğunu, heyecanını görmek beni çok ciddi şekilde mutlu etti. Bu tarz organizasyonların devamını gerçekleştireceğiz.” dedi. Sertoğlu, Eğitim Üst Kurulu’na ve KTFF çalışanlarına da organizasyondaki çalışmaları için teşekkür etti.

“TARSAN ve Tangül Çağıner Vakfı’na teşekkür ederiz”

Hasan Sertoğlu, Çocuk Futbol Şenlikleri’nin ilk ayağı olan Girne organizasyonunun gerçekleşmesi için sponsor olan ve işbirliği yaptıkları Tarsan Çiftlik ve Tangül Çağıner Vakfı’na teşekkür ederek, “Bizler ve çocuklarımız çok iyi ağırlandı. Sponsorlarımızın katkılarıyla kusursuz bir etkinlik oldu. Ben başta Acapulco Hotel Direktörü Dimağ Çağıner olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim.” diye konuştu.

“Acapulco ciddi bir spor yatırımı yaptı”

Sertoğlu, Acapulco’nun çok önemli ve ciddi bir spor tesisi yatırımı yaptığını ve tesislerden etkilendiğini belirterek, “Dünya standardında bir spor tesisi yaratıldı. Çocuklarımızın da bu tesisten faydalanması önemliydi. Bu tesis bizim kulüplerimiz için de önemli bir kamp merkezi olacaktır.” diye konuştu.

Çocuk Futbol Şenliği’nin diğer iki organizasyonu da 17 Temmuz 2021 ve 31 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. 17 Temmuz’daki turnuvada İskele ve Gazimağusa bölgelerine bağlı takımlar mücadele ederken, 31 Temmuz’daki turnuvada da Lefkoşa ve Mesarya takımları kozlarını paylaşacak. Bu iki turnuva ile ilgili yer ve zaman çizelgesi ilerleyen günlerde belli olacak.