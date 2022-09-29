Çocuklara sporu sevdirmek amacıyla “Tatil Biter Futbol Bitmez” turnuvası düzenleniyor

Sporun önemine dikkat çekmek ve çocukların spor yapmasını teşvik etmek için “Tatil Biter Futbol Bitmez” sloganıyla turnuva düzenleniyor.

Hediyemsu sponsorluğunda, Doğan Türk Birlii kulübü organizasyonu ile futbol hayatın kendisi temasıyla düzenlenecek turnuvaya Karaoğlanoğlu Spor Kulübü, Doğan Türk Birliği , Karşıyaka, Dikmen Gücü takımlarından 2010 doğumlu futbolcular katılacak.

1-2 Ekim 2022 günü Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadyumu’nda Saat 16:00 ‘da başlayacak. 01 Ekim 2022 Cumartesi Dikmen Gücü SK-Doğan Türk Birliği Saat 16:00 da ve Karşıyaka ASK-Karaoğlanoğlu SK Saat 18:00 de karşılaşacak.

2 Ekim 2022 Pazar gün, kaybeden takımlar ile kazanan takımlar arasında Saat 16:00 ve 18:00 de başlayacak ve 2 karşılaşma ile tamamlanacak.

Saat 20:00 de Kapanış seronomisi, kupa ve madalyalar verilecek.

Maçlar federasyonun görevlendirdiği hakemler tarafından 40’ar dakikalık 2 devre şeklinde oynatılacak. Turnuva boyunca, organizasyon komitesinin oluşturulacağı jüri tarafından belirlenecek en centilmen takım, özel kurtarış, en özel gol v.s. gibi 10 kategoride madalya verilecek.