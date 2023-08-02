Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1. Kıbrıs Fethi Kupası Yarışması ödül törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1. Kıbrıs Fethi Kupası Yarışması ödül törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 452. yıldönümü münasebetiyle, Mutlu Yarınlar Spor Derneği ve Yunus Emre Enstitüsü himayelerinde düzenlenen 1. Kıbrıs Fethi Kupası Yarışması ödül törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mutlu Yarınlar Spor Derneği Atış Alanı’ndaki etkinlikte konuşan Tatar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nda ata sporu okçuluk yarışmasının düzenlendiğine dikkat çekerek, etkinliğin geçmişten gelen kültürün gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

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20 Temmuz’da ülkede Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası düzenlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, olimpik bir spor olan okçuluğun ülkede gelişip, gençlerin uluslararası yarışmalarda yarışması temennisinde bulundu.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Beyoğlu Belediyesi Başkanı Hasan Haydar Yılmaz’ın KKTC’de düzenlenen etkinliklere katılarak, yabancı sporcularla KKTC’li sporcuların yarışmasına imkan sağlayarak, okçuluğun yaygınlaşmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1. Kıbrıs Fethi Kupası Yarışması’nın düzenlemesinde emeği geçen ve katkı koyan Mutlu Yarınlar Spor Derneği, KKTC Okçuluk Federasyonu ile Yunus Emre Enstitüsü’ne teşekkür etti.

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