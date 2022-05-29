Cumhurbaşkanı Tatar Güner Batmazoğlu Masterler Anı Futbol Turnuvası finalini izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’den gelen takımların katılımı ile önceki gün başlayan, merhume Güner Batmazoğlu anısına 9’uncusu düzenlenen Masterler Anı Futbol Turnuvası final karşılaşmasını izledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Türkiye şöhretleri, Galatasaray, Fenerbahçe ile ülkeden Batmazoğlu masterleri futbol takımlarının katıldığı turnuvanın, Lefkoşa Atatürk Stadında oynanan final maçının ardından yaptığı konuşmada Tatar, bütün sporcuları ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Tatar, şampiyon olan Galatasaray Masterler Takımına da kupayı takdim etti.

Tatar, önemli olanın, KKTC’de Kıbrıs Türk gençliğinin önünü açmak ve onlara örnek olmak olduğunu belirtti.