Cumhurbaşkanı Tatar, IWBF Europe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Kamalı’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF Europe) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Türkiye Kadın Milli Takım Menajeri Orçun Kamalı ve beraberindeki heyetiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde, Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Takımı Oyuncusu İbrahim Yavuz ve Türkiye Kadın Milli Takım Mekanistyeni Haluk Taşkınçay eşlik etti.

Kabulde ayrıca Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler ve Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, IWBF Europe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Orçun Kamalı’yı tebrik ederek, aynı zamanda Kıbrıs Türkü’nün temsiliyeti açısından görevin önemine dikkat çekti.

Orçun Kamalı’nın tekerlekli sandalye basketbolu için çok değerli çalışmalar yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca engelli bireyler için yaptığı çalışmalardan dolayı Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'nin merhum başkanı Mustafa Çelik’i de saygıyla andı.

Tekerlekli sandalye basketbol takımlarının, Türkiye ve yurtdışında maçlara katılıp, Kıbrıs Türkü’nü temsil ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, yeni görevinde Orçun Kamalı’ya, tekerlekli sandalye basketbol takımı yöneticileri, çalışanları ve oyuncularına başarılar diledi.

Orçun Kamalı da, tekerlekli sandalye basketbol takımısın Mustafa Çelik döneminde başladığını belirterek, KKTC’yi aralıksız olarak yurtdışında resmî anlamda temsil eden bir branş olduğunu söyledi.

Menajerliğin ardından Türkiye’nin desteğiyle Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu yönetim kuruluna 4 seneliğine seçildiğini anlatan Kamalı, engelli bireylerin rehabilitasyonu ve sporcuların temsiliyeti açısından çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.