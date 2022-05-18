Cumhurbaşkanlığı kupası sahiplerini buldu

Hentbol büyükler liginde sezonun son buluşulması dün akşam Cumhurbaşkanlığı kupası ile oldu.

Kadınlarda UKÜ, DAÜ’yü, erkeklerde ise GG, UKÜ’yü mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı kupasını müzesine götürdü.

Bu sonuçla birlikte kadınlarda UKÜ, erkeklerde ise GG sezon başından itibaren başladıkları kupa serüvenini Cumhurbaşkanlığı kupası ile noktalamış oldu.

Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlarda UKÜ ile DAÜ takımları karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısını rakibi DAÜ karşısında 16-10önde kapatan UKÜ, sahadan da 34-25galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

UKÜ’de Aysel 9 golle maçı tamamlarken, gecenin en skorer ismi oldu.

Bu maçın ardından başlayan erkekler mücadelesinde ise GG ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi.

Oyunun genelinde hakimiyeti elinde tutan GG ilk devreyi rakibi UKÜ karşısında 21-13 önde kapattı.

İkinci yarıda yine etkili oyununu sürdüren GG, sahadan 35-28 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

UKÜ’de Muhammed 10 golle maçın en skorer ismi olurken, GG’de Özden maçı 9 golle tamamlayan isim oldu.