Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi ilk toplantısını yaptı

Cumhurbaşkanlığı’nın oluşturduğu ve Sertaç Bozatlı'nın Komite Başkanlığını yaptığı Spor Üst Komitesi dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Sibel Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, sporun ülkemiz için önemine vurgu yaparak, sporun önünde ambargolar olduğuna değindi. “Hep birlikte bu yolu uluslararası boyutta da aşmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuşan Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nın spora önem veriyor diye sadece bir komite kurmadığını, gerçekten bu konuda çalışmalar yapılmasının öneminin farkında olduklarını vurguladı. Bu konuda oluşturulan komitenin üyelerine güvendiğini ifade eden Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı’ndan da destek görerek komitenin bu yolu aşarak olumlu sonuçlar elde edeceklerine inanç belirtti.

Toplantıya Komite Başkanı Sertaç Bozatlı ve komite üyeleri Nazım Serkan Burgul, Cemal Konnolu, Hüseyin Aşkın Kınacı ve Berna Çelik katıldı.

Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor alanındaki izolasyonların aşılarak uluslararası alanda temsiliyet kazanılması yönünde ağırlıklı çalışacak olan Komite, bu yolda uluslararası spor mahkemelerindeki tüm hukuki yolların denenmesini hedefliyor. Komite, uluslararası alanda spor politikamızın belirlenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları yaparken, ulusal spor politikasının da belirlenmesi ve uygulanmasında aktif rol üstlenecek. Komite, tüm bu çalışmaları yürütürken devletin gençlik ve spor alanındaki kurumları ile iş birliği içinde hareket etmeyi amaçlıyor.