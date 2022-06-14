Cumhurbaşkanlığı triatlonu düzenleniyor

Triatlon Federasyonu tarafından organize edilecek ve Kaplıca’da gerçekleşecek triatlon yarışı için kayıtlar kapandı. Cumhurbaşkanlığı himyelerinde yapılacak triatlon yarışının ismi “Cumhurbaşkanlığı Triatlonu” olacak.

Triatlonda bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan “Cumhurbaşkanlığı triatlonu” sprint ve olimpik mesafelerinde olacak. 19 Haziran Pazar günü Kaplıca Otel’de yer alacak olan yarışta ilk olarak olimpik mesafe yarışacak sporcular start alacak. Olimpik ve olimpik takım halinde yarışacak sporcular saat 07.00’da start alacak.

Olimpik mesafede toplam 34 sporcu, 3er kişilik takımlardan oluşacak olimpik takımda ise 9 ekip mücadele edecek. Sporcular 1.5 kilometre yüzecek, 40 kilometre bisiklet sürecek ve ardından da 10 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe ulaşmaya çalışacak.

Cumhurbaşkanlığı triatlonunda, sprint mesafede ise 7 sporcu mücadele edecek. Sprint kategorisinde sadece 14-19 yaş grubu sporcuları mücadele edecek. Sporcular saat 07.30’da start alacak ve 750 metre yüzecek, 20 kilometre bisiklet sürecek, ardından da 5 kilometre koşarak finişe ulaşacak.

Yarışın start listesi şöyle:

OLİMPİK TRİATLON

1

Ayşa Küçükakça

Ares Spor Kulübü

2

Mine Devrim

Tüfekçi Spor Kulübü

3

Aslı Simay Yazıcı

Tüfekçi Spor Kulübü

4

Melda Ünal

Ares Spor Kulübü

5

Nuran Oze

Ares Spor Kulübü

6

Louise Auckland

Ferdi

7

Teoman Ibili

Ferdi

8

Yusufcan Sensoy

Ares Spor Kulübü

9

Anıl Can Aydoğdu

Ferdi

10

Tuğcan Özkızan

Tüfekçi Spor Kulübü

11

Asaf Yiğittürk

Ferdi

12

Triatlon Federasyonu

Tüfekçi Spor Kulübü

13

Buğra Korahan

Ares Spor Kulübü

14

Emre Yazıcı

Tüfekçi Spor Kulübü

15

Demir Moda

Tüfekçi Spor Kulübü

16

Kerem Güneser

Tüfekçi Spor Kulübü

17

Halil Kaçmaz

Ares Spor Kulübü

18

Hasan Karşılı

Tüfekçi Spor Kulübü

19

Ali Dükyancı

Tüfekçi Spor Kulübü

20

Alex Shchukin

Ferdi

21

Özgü Özyiğit

Tüfekçi Spor Kulübü

22

Kemal Elektrikçi

Ares Spor Kulübü

23

Erim Debreli

Ares Spor Kulübü

24

Kemal Taşçı

Ares Spor Kulübü

25

Utku Şakir

Ares Spor Kulübü

26

Onur Istillozlu

Tüfekçi Spor Kulübü

27

Murat Ciftci

Aspava Spor Kulübü

28

Erkan Uyar

Ares Spor Kulübü

29

Batu Ali Veçhioğlu

Ferdi

30

Görkem Bulunç

Ares Spor Kulübü

31

Hüseyin Arhan

Ares Spor Kulübü

32

Ferhat Bakay

Tüfekçi Spor Kulübü

33

Yankı Karadağlı

Aspava Spor Kulübü

34

Şevki Ahcıhoca

Aspava Spor Kulübü

OLİMPİK TRİATLON TAKIM

1

Tüfekçi Spor Kulübü

2

Bald Brothers

3

Tüfekçi Rockets

4

Sun Group

5

Ares Team 1

6

Tüfekçi Teammates

7

Feyza Erkal

8

Ares Last Minutes

9

Ares Trio

SPRINT TRİATLON

1

Tunç Berk Sarı

Tüfekçi Spor Kulübü

2

Ahmet Iskender

Ares Spor Kulübü

3

Ayer Alcıcı

Ares Spor Kulübü

4

Enis Alcici

Ares Spor Kulübü

5

Teyfik Öztümen

Ares Spor Kulübü

6

Ahmet Erden

Ares Spor Kulübü

7

Begenc Kurbanov

Ares Spor Kulübü