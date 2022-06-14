Cumhurbaşkanlığı triatlonu düzenleniyor

Triatlon Federasyonu tarafından organize edilecek ve Kaplıca’da gerçekleşecek triatlon yarışı için kayıtlar kapandı. Cumhurbaşkanlığı himyelerinde yapılacak triatlon yarışının ismi “Cumhurbaşkanlığı Triatlonu” olacak.
Triatlonda bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan “Cumhurbaşkanlığı triatlonu” sprint ve olimpik mesafelerinde olacak. 19 Haziran Pazar günü Kaplıca Otel’de yer alacak olan yarışta ilk olarak olimpik mesafe yarışacak sporcular start alacak. Olimpik ve olimpik takım halinde yarışacak sporcular saat 07.00’da start alacak.
Olimpik mesafede toplam 34 sporcu, 3er kişilik takımlardan oluşacak olimpik takımda ise 9 ekip mücadele edecek. Sporcular 1.5 kilometre yüzecek, 40 kilometre bisiklet sürecek ve ardından da 10 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe ulaşmaya çalışacak.
Cumhurbaşkanlığı triatlonunda, sprint mesafede ise 7 sporcu mücadele edecek. Sprint kategorisinde sadece 14-19 yaş grubu sporcuları mücadele edecek. Sporcular saat 07.30’da start alacak ve 750 metre yüzecek, 20 kilometre bisiklet sürecek, ardından da 5 kilometre koşarak finişe ulaşacak.
Yarışın start listesi şöyle:
OLİMPİK TRİATLON
1
Ayşa Küçükakça
Ares Spor Kulübü
2
Mine Devrim
Tüfekçi Spor Kulübü
3
Aslı Simay Yazıcı
Tüfekçi Spor Kulübü
4
Melda Ünal
Ares Spor Kulübü
5
Nuran Oze
Ares Spor Kulübü
6
Louise Auckland
Ferdi
7
Teoman Ibili
Ferdi
8
Yusufcan Sensoy
Ares Spor Kulübü
9
Anıl Can Aydoğdu
Ferdi
10
Tuğcan Özkızan
Tüfekçi Spor Kulübü
11
Asaf Yiğittürk
Ferdi
12
Triatlon Federasyonu
Tüfekçi Spor Kulübü
13
Buğra Korahan
Ares Spor Kulübü
14
Emre Yazıcı
Tüfekçi Spor Kulübü
15
Demir Moda
Tüfekçi Spor Kulübü
16
Kerem Güneser
Tüfekçi Spor Kulübü
17
Halil Kaçmaz
Ares Spor Kulübü
18
Hasan Karşılı
Tüfekçi Spor Kulübü
19
Ali Dükyancı
Tüfekçi Spor Kulübü
20
Alex Shchukin
Ferdi
21
Özgü Özyiğit
Tüfekçi Spor Kulübü
22
Kemal Elektrikçi
Ares Spor Kulübü
23
Erim Debreli
Ares Spor Kulübü
24
Kemal Taşçı
Ares Spor Kulübü
25
Utku Şakir
Ares Spor Kulübü
26
Onur Istillozlu
Tüfekçi Spor Kulübü
27
Murat Ciftci
Aspava Spor Kulübü
28
Erkan Uyar
Ares Spor Kulübü
29
Batu Ali Veçhioğlu
Ferdi
30
Görkem Bulunç
Ares Spor Kulübü
31
Hüseyin Arhan
Ares Spor Kulübü
32
Ferhat Bakay
Tüfekçi Spor Kulübü
33
Yankı Karadağlı
Aspava Spor Kulübü
34
Şevki Ahcıhoca
Aspava Spor Kulübü
OLİMPİK TRİATLON TAKIM
1
Tüfekçi Spor Kulübü
2
Bald Brothers
3
Tüfekçi Rockets
4
Sun Group
5
Ares Team 1
6
Tüfekçi Teammates
7
Feyza Erkal
8
Ares Last Minutes
9
Ares Trio
SPRINT TRİATLON
1
Tunç Berk Sarı
Tüfekçi Spor Kulübü
2
Ahmet Iskender
Ares Spor Kulübü
3
Ayer Alcıcı
Ares Spor Kulübü
4
Enis Alcici
Ares Spor Kulübü
5
Teyfik Öztümen
Ares Spor Kulübü
6
Ahmet Erden
Ares Spor Kulübü
7
Begenc Kurbanov
Ares Spor Kulübü