Cumhuriyet için atıyorlar

Basketbol Federasyonu’nun KKTC’nin kuruluş yıldönümüne özel geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet Kupası’nda bu akşam oynanan 2 maçın ardından yarı final eşleşmeleri belirlendi. YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda oynanan ikinci gün maçlarında YDÜ, LAÜ’yü, GAÜ de DAÜ’yü eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı final ilk maçı 18 Kasım Pazartesi saat 18.00’de YDÜ ile Soyerspor, ikinci maçı ise saat 20.00’de GAÜ ile Koopspor arasında oynanacak.

Cumhuriyet Kupası’nda dün Çetinkaya’yı eleyerek tur atlayan Soyerspor’un ardından turu geçen ikinci takım YDÜ oldu. LAÜ karşısında oldukça etkili bir performans koyan YDÜ, parkeden 102-44’lük galibiyetle ayrıldı. YDÜ’de 21 sayı 23 ribaunt ile oynayan Darryl Palmer maçın yıldızı oldu.

Gecenin ikinci maçında ise GAÜ ile DAÜ karşılaştı. Maçın büyük bölümünde yaşanan çekişme son periyotta GAÜ lehine döndü ve Girne ekibi mücadeleden 70-58’lik skor ile galip ayrıldı. GAÜ’de 19 sayı üreten Kutay Kırıcı maçın en skorer oyuncusu oldu.