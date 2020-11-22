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Cumhuriyet Klasik Otomobil Gezisi

Cumhuriyet Klasik Otomobil Gezisi
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Cumhuriyet Klasik Otomobil Gezisi etkinliği yapılıyor. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’in kuruluşunun 37. yılı etkinlikleri, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Cumhuriyet Gezisi ile sona erecek. 
Cumhuriyet Gezisi, bugün saat 12.00’de Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı önünden başladı. 
Tanıtma Dairesi Müdürü Fatma Mallıdağlı Demirel’in başlangıcını yaptığı gezi, saat 14.00’te İskele’de Osman Ağa Kültür Evi’nde sona erecek.

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