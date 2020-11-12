Cumhuriyet Koşusu yarın

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından bu yıl ilk kez 2020-21 Akademik Yılı Açılış ve Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirilecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 15.00’te yapılacak olan ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı . Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeleri ve rektör yardımcılarının da yer alacağı koşu etkinliğinde, akademik ve yönetsel personel ile öğrenciler DAÜ ve KKTC için koşacak.

Cumhuriyet Koşusu, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünden başlayacak ve DAÜ Stadyumu’nda sona erecek. Cumhuriyet Koşusunda kategorilere göre birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyaları da verilecek.

Kadın ve erkek kategorileri 17-29 yaş, 30-40 yaş, 40 yaş ve üstü olarak değerlendirilecek.

DAÜ 2020-2021 Akademik Yılı Açılış ve Cumhuriyet Koşusuna katılım ve detaylı bilgi almak için DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü’ne 630 23 02 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.