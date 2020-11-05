Cumhuriyet Kupası düzenleniyor

Başbakanlık, Spor Dairesi Müdürlüğü, Atıcılık Federasyonu, KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Atıcılık Federasyonu BR (Masa üstü destekli) Havalı Tüfekler KKTC Cumhuriyet Kupası müsabakası düzenliyor.

Federasyon Başkanı Mehmet Paralik tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Havalı ve Ateşli Tüfekler Destekli Atış Federasyonu’nun (WRABF) teknik kurallarının uygulanacağı müsabaka, Taşkent Ateşli Yivli Silahlar Poligonunda gerçekleştirilecek.

Atıcı sporcular 25m, 50m, 75m ve 100m mesafelere, daire puanlamalı kart hedeflere atış mesafesi zorluklarına ve hava muhalefetine karşı 125 atış yapacaklar. Sabah saat 08:00’de başlayacak atışlar 7 Kasım ve 21 Kasım tarihlerinde olmak üzere 2 etapta tamamlanacak.

Müsabakada Uluslararası Federasyonu’nun kriterlerine uygun özelliklere sahip havalı tüfekler ve standart üretim havalı tüfekler kullanılacak.