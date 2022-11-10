Cumhuriyet Kupası'nın tarihi ve yeri belli oldu

Cumhuriyet Kupası'nın tarihi ve yeri belli oldu
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KKTC Genç Milli Takımı'nın Türk Toplumu Futbol Federasyonu karması ile karşılaşacağı ve KKTC'nin kuruluş yıldönümü çerçevesinde düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası maçı 16 Kasım 2022 Çarşamba akşamı saat 18.00'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.

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