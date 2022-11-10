ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Cumhuriyet Kupası'nın tarihi ve yeri belli oldu
Spor
10 Kasım 2022 Perşembe 16:36
Kıbrıs Genç Tv
KKTC Genç Milli Takımı'nın Türk Toplumu Futbol Federasyonu karması ile karşılaşacağı ve KKTC'nin kuruluş yıldönümü çerçevesinde düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası maçı 16 Kasım 2022 Çarşamba akşamı saat 18.00'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Erhürman belediye seçimleriyle ilgili değerlendirmede...
2
Fuat Oktay, TRT Haber'in sorularını yanıtladı:...
Haftanın hakemleri açıklandı
Spor
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
Spor
İsmet Iraz anısına yarıştılar
Spor
Töre, Milli Yüzücü Doğukan Ulaç’ı kabul etti
Spor
Üstel, KKTC Taekwondo Federasyonu Başkanı Gökbilen ve Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz’u kabul etti
Spor
SON DAKİKA HABERLERİ
KKTC İnsan Hakları Derneği: “Kıbrıs Türklerinin...
Bağımsızlık Yolu “Karma Evlilik Suç Değildir”...
YKP, gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi Yürütme...
Kansoy: “Çeyrek asırdır aynı yönetim. Karanlığa...
Taçoy, 18 Yaş Üstü Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi...
Facebook
Twitter
8.5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Erhürman belediye seçimleriyle ilgili değerlendirmede...
Kıbrıs
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE