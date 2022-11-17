Cumhuriyet Kupası Şampiyonları Ela Karaatmaca ve Derviş Sam

KKTC Golf Federasyonu organizasyonunda sezonun son turnuvası olan Cumhuriyet Kupası, Esentepe’de hem yurt içi hem de yurt dışından golfcülerin katılımıyla gerçekleşti. Sponsorluğunu Garanti Bankası, Çangar Ltd., Deniz Plaza, Sırdaş Ltd., Landmark Real Estate’in yapmış olduğu ve

Erkeklerle Kadınlar kategorilerinde derecelendirmelerin yapıldığı turnuvada kazanan golfcüler.

Kadınlar Kategorisi:

Net Birincisi: Ela Karaatmaca - 40 Puan

Net İkincisi: Gülay Garabli - 31 Puan

Net Üçüncüsü: Julie Özdurak - 31 Puan

Erkekler Division 1

Net Birincisi: Derviş Sam - 39 Puan

Net İkincisi: Soner Yetkili - 35 Puan

Net Üçüncüsü: Caner Tuna - 35 Puan

Erkekler Division 2

Net Birincisi: Ali Başer - 39 Puan

Net İkincisi: Ertuğ Şevket - 36 Puan

Net Üçüncüsü: Ernie Proudfoot - 35 Puan

Turnuva’nın Erkekler Gross Birinciliğini Wu Yong alırken, Kadınlar Gross Birincisi ise Eileen Brader oldu.

Turnuva sonrası kazananların ödülleri Federasyon Başkan’ı Hasan Kasapoğluları ve Federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.