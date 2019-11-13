Cumhuriyet Kupasında ilk gün maçları yapıldı

Cumhuriyet Meclisi tarafından organize edilen 2.Cumhuriyet Kupasında ilk maçlar oynandı.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumunda oynanan karşılaşmalar öncesi konuşmalar yapıldı ve Güzelyurt Belediyesi tarafından konuk heyetlere hediyeler, Binatlı Spor Kulubü tarafından da plaketler takdim edildi.

Karşılaşmayı Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Beleye Başkanı Mahmut Özçınar ve bazı spor kulübü yöneticileri de izledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, konuk takımları Güzelyurt’ta ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederken, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna futbol ile ortak olduklarını söyledi.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın da KKTC’nin kuruluşunun yıldönümü coşkusuna ortak olduklarından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

HP Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu ise konuşmasında katkı koyan tüm takımlara teşekkür ederken turnuvanın çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında Meclis tarafından düzenlenen turnuvanın 2.sini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Turnuvanın birincisi olmayacağını belirten Uluçay, amacın birlikteliği ve coşkuyu devam ettirmek olduğunu ifade etti.

Oynanan maçlar sonucunda KKTC Master Karması takımı, Türkiye’den Kocaeli Master Karması takımını 7-1 mağlup ederken, Cumhuriyet Meclisi Takımı da İngiltere Türk Toplumu Master Karma takımını 3-2 yendi.

Turnuva bugün Saat 16’da oynanacak KKTC Master Takımı - İngiltere Türk Toplumu Master Karma takımı ve Saat 17.00’de oynanacak Cumhuriyet Meclisi - Kocaeli Master Takımı maçı ile tamamlanacak.