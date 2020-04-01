Cüneyt Doğan: “Ligin başlamasını beklemiyorum”

Basketbol Erkekler Ligi’nde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) COVID-19 salgını nedeni ile en çok etkilenen takım oldu. Gazimağusa ekibinin oyuncu kadrosunun tamamına yakınını salgın nedeni ile yurt dışına ailelerinin yanına gitti.

“Kadromuzdan sadece 3 isim ülkede, diğerleri ayrıldı”

DAÜ Koçu Cüneyt Doğan, sadece 3 oyuncunun ülkede bulunduğunu, diğer tüm oyuncularının ülkelerine döndüğünü ifade etti. Koç Doğan ligin başlamasını beklemediğini, liglerin kesin olarak bittiğini belirterek, tek geçerli olanın “Evde kal, güvende kal, sağlıkla kal” olduğunu ifade etti.

“Sezona iyi ve güzel başladık, ancak…”

Ligin durduğu sürece kadarki durumu da değerlendiren Doğan, sezona iyi ve güzel bir başlangıç yaptıklarını anımsatarak, gelişen olumsuz sakatlıklar ve üniversite takımı olma durumu ve transfer yapma şansları olmamasının sonrasındaki süreci etkilediğini belirtti. Doğan takviye yapamamış olmanın dezavantajlarını yaşadıklarını da sözlerine ekledi.