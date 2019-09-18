Dairelerde çeyrek final hesapları

Merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına organize edilen Devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasında üçüncü haftanın ilk maçları oynandı.

İki grupta toplam 13 takımın mücadele ettiği turnuva Gönyeli Halı Sahası’nda devam ediyor. Her Pazartesi-Salı ve Perşembe akşamları oynanan maçlarda üçüncü hafta sonunda A Grubu’nda Polis Genel Müdürlüğü ile Gelir ve Vergi Dairesi kayıpsız yoluna devam ediyor.

B Grubu’nda ise Merkezi Cezaevi 4 maçta 4 galibiyetle zirvede kayıpsız gidiyor.

Her gruptan ilk 4 sıradaki takımın çeyrek finale yükseleceği Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncü haftanın kapanış maçları yarın (19 Eylül Perşembe) oynanacak.

SONUÇLAR, MAÇ PROGRAMI VE PUAN DURUMLARI ŞÖYLE:

A GRUBU

Polis Gen.Md.-Devlet Hastanesi: 8-7

KIBTEK-Devlet Piyangosu: 14-4

İhtiyat San.-Gelir ve Vergi D.: 4-9

B GRUBU

Telefon Dairesi-Sayıştay Bşk.: 6-2

KKTC Meclisi-Din İşleri D.: 8-7

Tarım Bak.-Turizm Bak.: 5-4

19 EYLÜL PERŞEMBE

A GRUBU

Saat 19.00: Polis Gen.Md-KIBTEK

Saat 20.00: Devlet Hastanesi-İhtiyat Sandığı

Saat 21.00: Devlet Piyangosu-Gelir ve Vergi Dairesi