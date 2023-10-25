Dairelerde finalistler belli oldu

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında yarı final maçları oynandı ve finale yükselen takımlar belirlendi. Göçmenköy’de Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda 19 Eylül’den beridir devam eden turnuvada şampiyon 31 Ekim Salı akşamı belli olacak.

Bu 2011 yılında organize edilmeye başlanan ve kesintisiz 13 yıldır İbrahim Özsoy tarafından organize edilen, KKTC’deki bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı daireler arasındaki halı saha futbol turnuvasınıun 13.sü 31 Ekim Salı akşamı oynanacak final maçı ile tamamlanacak.

2014 yılından beridir merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına organize edilen turnuvada, daireler son 10 yıldır Hasan Ramadan Cemil adına mücadele ediyor.

Hasan Ramadan Cemil 13.Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında Eğitim Müşavirliği takımı ile İlköğretim Dairesi takımı finale kaldılar.

Kutlay Malek ve Mehmet Şengül hakem ikilisinin birlikte yönettiği yarı final gecesinin ilk maçında Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı takımını 9-3 mağlup eden Eğitim Müşavirliği takımı adını finale yazdıran ilk ekip olmuştu. Bu maçın henüz 5.dakikasına Sivil Savunma takımında kalecinin aşil tendonundan sakatlanması ve ambulans ile sahayı terk etmesi izleyenleri üzdü.

Yarı final ikinci maçında ise İlk Öğretim Dairesi, Devlet Hastanesi’ni 7-2’lik skorla geçerek finalist oldu.

Böylece 31 Ekim Salı akşamı üçüncülük ve final maçlarında karşılaşacak takımlar da netleşti.

Hasan Ramadan Cemil 13.Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında 31 Ekim Salı akşamı oynanacak final ve üçüncülük maçının ardından ödül töreni gerçekleştirilecek ve Ramadan Cemil İşletmeleri ile Arçelik tarafından verilecek sürpriz hediyeler sahiplerini bulacak.

Final programı şöyle:

31 EKİM SALI

Saat 19.00: (Üçüncülük maçı) Sivil Savunma-Devlet Hastanesi

Saat 20.00: (Final) Eğitim Müşavirliği-İlköğretim Dairesi