Dairelerde grup maçları bitiyor

Ülkemizin en istikrarlı organizasyonlarından olan ve bu yıl 12.kez düzenlenen devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasında adım adım finallere geliniyor. Merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına oynanan turnuvada son grup maçları Salı ve Çarşamba akşamı oynanacak.

11 Ekim Salı A GRUBU 18-19 Sivil Havacılık D. Devlet Hastanesi 19-20 Eğitim Ortak Hizmetler D. KKTC Meclis 20-21 Gelir ve Vergi Dairesi Merkezi Cezaevi 12 Ekim Çarşamba B GRUBU 19-20 Başbakanlık-Dev.Piyan. Din İşleri 20-21 İlk Öğretim Dairesi Lefkoşa Polis

Gruplarda yenilgisiz ilk iki sırada yer alan takımlar son haftada birbirleri ile karşılaşacak. İlk 4 sırada yer alacak takımların çeyrek finale çıkacağı Hasan Ramadan Cemil 12.Devlet Daireleri Arası Halı Sahası Futbol Turnuvası’nda maçlar Kermiya-Ortaköy’deki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda devam ediyor. Turnuvada 5inci hafta maç program ve güncel puan durumu şöyle: