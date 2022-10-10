Dairelerde grup maçları bitiyor

Dairelerde grup maçları bitiyor
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Ülkemizin en istikrarlı organizasyonlarından olan ve bu yıl 12.kez düzenlenen devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasında adım adım finallere geliniyor. Merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına oynanan turnuvada son grup maçları Salı ve Çarşamba akşamı oynanacak.

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Gruplarda yenilgisiz ilk iki sırada yer alan takımlar son haftada birbirleri ile karşılaşacak. İlk 4 sırada yer alacak takımların çeyrek finale çıkacağı Hasan Ramadan Cemil 12.Devlet Daireleri Arası Halı Sahası Futbol Turnuvası’nda maçlar Kermiya-Ortaköy’deki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda devam ediyor. Turnuvada 5inci hafta maç program ve güncel puan durumu şöyle:

11 Ekim Salı

A GRUBU

18-19

Sivil Havacılık D.

Devlet Hastanesi

19-20

Eğitim Ortak Hizmetler D.

KKTC Meclis

20-21

Gelir ve Vergi Dairesi

Merkezi Cezaevi

12 Ekim Çarşamba

B GRUBU

19-20

Başbakanlık-Dev.Piyan.

Din İşleri

20-21

İlk Öğretim Dairesi

Lefkoşa Polis

A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Gelir Vergi Dairesi

4

4

-

-

40

12

12

2.

Merkezi Cezaevi

4

4

-

-

15

10

12

3.

Sivil Havacılık D.

4

1

1

2

21

23

4

4.

Eğitim Ortak Hiz.D.

4

1

1

2

20

37

4

5.

Devlet Hastanesi

4

1

-

3

13

20

3

6.

KKTC Meclis

4

-

-

4

11

39

0

B GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Lefkoşa Polis

4

4

-

-

31

7

12

2.

İlköğretim Dairesi

4

4

-

-

28

13

12

3.

Başbakanlık Dev.Piy.

4

2

-

2

14

12

6

4.

Tarım Bakanlığı

4

1

-

3

13

35

3

5.

Din İşleri

4

1

-

3

20

30

3

Puanları eşit takımların kendi aralarında oynadıkları maç sonucuna göre avantajlı takım belirlenmektedir.
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