Dairelerde grup maçları bitiyor

Ülkemizin en istikrarlı organizasyonlarından olan ve bu yıl 12.kez düzenlenen devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasında adım adım finallere geliniyor. Merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına oynanan turnuvada son grup maçları Salı ve Çarşamba akşamı oynanacak.
|
11 Ekim Salı
|
A GRUBU
|
18-19
|
Sivil Havacılık D.
|
Devlet Hastanesi
|
19-20
|
Eğitim Ortak Hizmetler D.
|
KKTC Meclis
|
20-21
|
Gelir ve Vergi Dairesi
|
Merkezi Cezaevi
|
12 Ekim Çarşamba
|
B GRUBU
|
19-20
|
Başbakanlık-Dev.Piyan.
|
Din İşleri
|
20-21
|
İlk Öğretim Dairesi
|
Lefkoşa Polis
|
A GRUBU PUAN DURUMU
|
TAKIMLAR
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
P
|
1.
|
Gelir Vergi Dairesi
|
4
|
4
|
-
|
-
|
40
|
12
|
12
|
2.
|
Merkezi Cezaevi
|
4
|
4
|
-
|
-
|
15
|
10
|
12
|
3.
|
Sivil Havacılık D.
|
4
|
1
|
1
|
2
|
21
|
23
|
4
|
4.
|
Eğitim Ortak Hiz.D.
|
4
|
1
|
1
|
2
|
20
|
37
|
4
|
5.
|
Devlet Hastanesi
|
4
|
1
|
-
|
3
|
13
|
20
|
3
|
6.
|
KKTC Meclis
|
4
|
-
|
-
|
4
|
11
|
39
|
0
|
B GRUBU PUAN DURUMU
|
TAKIMLAR
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
P
|
1.
|
Lefkoşa Polis
|
4
|
4
|
-
|
-
|
31
|
7
|
12
|
2.
|
İlköğretim Dairesi
|
4
|
4
|
-
|
-
|
28
|
13
|
12
|
3.
|
Başbakanlık Dev.Piy.
|
4
|
2
|
-
|
2
|
14
|
12
|
6
|
4.
|
Tarım Bakanlığı
|
4
|
1
|
-
|
3
|
13
|
35
|
3
|
5.
|
Din İşleri
|
4
|
1
|
-
|
3
|
20
|
30
|
3
|
Puanları eşit takımların kendi aralarında oynadıkları maç sonucuna göre avantajlı takım belirlenmektedir.