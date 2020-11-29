Dairelerde grup maçları bitiyor

KKTC’deki bakanlıklar ve bağlı olan dairelerin katılımı ile gerçekleşen halı saha futbol turnuvasında 7’inci hafta maçları başlıyor.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında yarın (30 Kasım Pazartesi) ve 2 Aralık Çarşamba akşamı yapılacak karşılaşmalar ile grup maçları tamamlanmış olacak. Bu maçların ardından ilk 4’de yer alacak takımlar grup sıralamalarına göre çeyrek finallerde eşleşecekler.

A Grubu'nda Merkezi Cezaevi, B Grubu’nda ise Gelir ve Verdi Dairesi grup liderliği garantileyen takımlar. A Grubu’nda Turizm Bakanlığı, Gümrük Dairesi ve Devlet Piyangoları çeyrek finali garantilerken, bu 3 takımın sıralaması yarın (30 Kasım Pazartesi) oynanacak maçlarda belirlenecek.

Çarşamba akşamı oynanacak B grubu maçları öncesinde Tarım Bakanlığı ve Devlet Hastanesi çeyrek finali garantilerken, bu grupta çeyrek finale kalacak olan 4.takım Haspolat Cezaevi veya Din İşleri Dairesi olacak.

7. ve Son Hafta Programı

A Grubu

30 Kasım Pazartesi

Saat 18.00 Karayolları-Devlet Piyangoları

Saat 19.00 Turizm Bakanlığı-Merkezi Cezaevi

B Grubu

2 Aralık Çarşamba

Saat 18.00 Din İşleri-İhtiyat Sandığı

Saat 19.00 Haspolat Cezaevi-Tarım Bakanlığı

Saat 20.00 Vergi Dairesi-Devlet Hastanesi