Dairelerde ilk hafta tamamlandı

Ülkemizdeki bakanlıklar ve Devlet daireleri arası düzenlenen halı saha futbol turnuvasında ilk hafta tamamlandı. Hasan Ramadan Cemil adına düzenlenen turnuva Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleşiyor.

13 takımın 2 ayrı grupta mücadele ettiği turnuvada ilk hafta B Grubu’nda ikişer maç A Grubunda ise birer maç oynandı. Pazartesi-Salı ve Perşembe akşamları oynanan maçlarda şimdiye kadar berabere kalan olmadı.

Tüm takımların gol atma başarısı gösterdiği turnuvada A Grubunda oynanan birer maç sonunda Polis Genel Müdürlüğü gol averajı ile lider durumda. Gelir ve Vergi Dairesi ikinci, İhtiyat Sandığı Dairesi ise üçüncü sırada.

B Grubunda ise ilk gün maçlarını bay geçen Turizm ve Çevre Bakanlığı ikinci gün maçında Din İşleri Dairesi ile başabaş mücadele etti. Karşılaşmayı 1 sayı farkla kazanan Turizm ve Çevre Bakanlığı ilk maçında ilk galibiyetine imza atmış oldu.

Cumhuriyet Meclisi takımı ise ikinci maçında Telefon Dairesi takımını 6-4 ile geçerek ilk 3 puanını hanesine yazdırmış oldu. Bu gurupta Merkezi Cezaevi takımı ikide 2 yaparak zirvede yer alıyor.

Turnuva 9 Eylül Pazartesi günü B Grubu maçları ile devam edecek.

İLK HAFTA SONUÇLARI ŞÖYLE:

A GRUBU

KIBTEK-İhtiyat Sandığı Dairesi: 2-6

Devlet Hastanesi-Gelir ve Vergi Dairesi: 2-9

Polis Genel Müdürlüğü-Devlet Piyangosu: 13-3

B GRUBU

1.MAÇLAR

KKTC Meclis-Tarım Bakanlığı: 5-8

Din İşleri Dairesi-Sayıştay: 5-3

Merkezi Cezaevi-Telefon Dairesi: 8-1

Turizm ve Çevre Bakanlığı- BAY

2.MAÇLAR

Merkezi Cezaevi-Sayıştay Başkanlığı: 12-3

Cumhuriyet Meclisi-Telefon Dairesi: 6-4

Turizm ve Çevre Bakanlığı-Din işleri: 8-7

Tarım Bakanlığı – BAY