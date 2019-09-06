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Dairelerde ilk hafta tamamlandı

Dairelerde ilk hafta tamamlandı

Ülkemizdeki bakanlıklar ve Devlet daireleri arası düzenlenen halı saha futbol turnuvasında ilk hafta tamamlandı. Hasan Ramadan Cemil adına düzenlenen turnuva Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleşiyor.
13 takımın 2 ayrı grupta mücadele ettiği turnuvada ilk hafta B Grubu’nda ikişer maç A Grubunda ise birer maç oynandı. Pazartesi-Salı ve Perşembe akşamları oynanan maçlarda şimdiye kadar berabere kalan olmadı.
Tüm takımların gol atma başarısı gösterdiği turnuvada A Grubunda oynanan birer maç sonunda Polis Genel Müdürlüğü gol averajı ile lider durumda. Gelir ve Vergi Dairesi ikinci, İhtiyat Sandığı Dairesi ise üçüncü sırada.
B Grubunda ise ilk gün maçlarını bay geçen Turizm ve Çevre Bakanlığı ikinci gün maçında Din İşleri Dairesi ile başabaş mücadele etti. Karşılaşmayı 1 sayı farkla kazanan Turizm ve Çevre Bakanlığı ilk maçında ilk galibiyetine imza atmış oldu.
Cumhuriyet Meclisi takımı ise ikinci maçında Telefon Dairesi takımını 6-4 ile geçerek ilk 3 puanını hanesine yazdırmış oldu. Bu gurupta Merkezi Cezaevi takımı ikide 2 yaparak zirvede yer alıyor.
Turnuva 9 Eylül Pazartesi günü B Grubu maçları ile devam edecek.

İLK HAFTA SONUÇLARI ŞÖYLE:

A GRUBU
KIBTEK-İhtiyat Sandığı Dairesi: 2-6
Devlet Hastanesi-Gelir ve Vergi Dairesi: 2-9
Polis Genel Müdürlüğü-Devlet Piyangosu: 13-3

B GRUBU
1.MAÇLAR
KKTC Meclis-Tarım Bakanlığı: 5-8
Din İşleri Dairesi-Sayıştay: 5-3
Merkezi Cezaevi-Telefon Dairesi: 8-1
Turizm ve Çevre Bakanlığı- BAY
2.MAÇLAR
Merkezi Cezaevi-Sayıştay Başkanlığı: 12-3
Cumhuriyet Meclisi-Telefon Dairesi: 6-4
Turizm ve Çevre Bakanlığı-Din işleri: 8-7
Tarım Bakanlığı – BAY

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