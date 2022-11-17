Darts 1’inci Ligi’ne devam edildi

On iki takımın mücadele verdiği ligin ikinci haftasını Beyarmudu Belediyesi, Gönyeli, KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Gazimağusa Darts Birliği, Yükseliş Hentbol İhtisas ve Ozanköy 3 puanla kapattı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’ne dün (15 Kasım 2022 Salı) oynanan ikinci hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin ikinci haftasını Beyarmudu Belediyesi, Gönyeli, KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Gazimağusa Darts Birliği, Yükseliş Hentbol İhtisas ve Ozanköy 3 puanla kapattı.

iki hafta geride kalan ligde Beyarmudu Belediyesi 6 puan ve averajla zirvede bulunuyor. Beyarmudu Belediyesi’ni aynı puana sahip Gazimağusa Darts Birliği, Gönyeli ve Ozanköy takip ediyor.

Darts Birinci Ligi’nin ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: Taşkınköy-Beyarmudu Belediyesi: 3-13

Gönyeli S.K.-Lefkoşa Darts Birliği: 9-7

Mesarya Darts Birliği-KKTC Fenerbahçeliler D.: 6-10

Düzova-Gazimağusa Darts Birliği: 4-12

Girne Av.At.S.K.- Yükseliş Hentbol İhtisas:10-6

Ozanköy-Yeşilova: 9-7